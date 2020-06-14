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تفريغ 382 طن معدات بترولية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 02:35 م
تفريغ 382 طن معدات بترولية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد.. صور ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  SOY والتى ترفع علم جزر القمر و يبلغ طولها 70 مترا والغاطس 3 أمتار، وذلك لتفريغ 382 طن معدات بتروليه بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه ومغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن  المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

 

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