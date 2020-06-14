تعليم بورسعيد: ضوابط صحية للجان الثانوية العامة وإجراءات احترازية لحماية الطلاب

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزراة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، لـ"اليوم السابع": "نعمل على انتهاء الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فضلا عن أن اللجان ستشهد ضوابط صحية وإجراءات احترازية مشددة لحماية أبنائنا الطلاب من وباء فيروس كورونا".

ولفت نبوى إلى أنه تم عقد برتوكول صحى مع التأمين الصحى والطب الوقائى لقياس درجة الحرارة للاطمئنان على الطلاب قبل دخول اللجان بساعتين، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة.

وأشار نبوى إلى أن هناك أيضا برتوكولا مع اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد لتأمين دخول الطلاب للجان، تمهيدا لتأمين المسافة الاحترازية بين الطلاب قبل وأثناء دخول اللجان منعا للتزاحم وانتشار العدوى.

وتابع أنه سوف يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالبا لكل حجرة مع مراعاة توفير 2 فصل احتياطى بكل لجنة تحسبا لأى ظروف اضطرارية، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الطلاب.

وفى ذات السياق أكد نبوى أن هناك 17 لجنة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد وبإجمالى 5 آلاف و768 طالبا من بينهم 149 طالبا منزلى.

ومن جهة اخرى أكد نبوى أن رؤساء الأحياء سوف يقومون بحملات تعقيم مكثفة وتطهير اللجان يوميا قبل وبعد إجراء الامتحان. وأشار إلى أن المحافظ اللواء عادل الغضبان عقد اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم للتنسيق وأخذ التدابير الاحترازية للتعقيم وتوزيع الأدوار على المؤسسات والأمن والصحة وتوريد بوابات للتعقيم، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التعليم للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة.

وفى وقت سابق اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم نتيجة الفصل الثانى دور يونيو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020 عقب الإنتهاء من أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات المديرية.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح، مؤكدا أنه يتم بذل أقصى الجهود بالتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير الجو الملائم للطلاب لتحقيق التفوق والتميز فى ظل الأجواء والظروف التى تمر بها البلاد.