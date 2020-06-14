تعرف على أهم قضايا ضبطتها إدارة التموين بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط القضايا التموينية المتنوعة فى حملات مكبرة شنتها الإدارة على قطاعات العاصمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وبحوزته (3,420 طن خل خام- 600 لتر خل صناعى- 1,050 طن من مادة فورميك "مُطهر"- 2020 عبوة جيل مطهر لليدين- 150 كيلو ملح كربونات صوديوم) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط المسئول عن مصنع بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" ولإستغلاله فى تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية "مقلدة " غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (1620 عبوة خل تفاح "مُعدة للبيع"- 3,600 طن زيت طعام- 1800 زجاجة دبس رُمان - 2040 زجاجة صويا صوص- 1380 زجاجة مياه ورد- 1860 زجاجة خل عنب- 1344 زجاجة خل طبيعى- 500 كيلو نشا- 1200 زجاجة مياه "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" -3330 زجاجة و4000 كرتونة "فارغة ومُعدة للتعبئة" - أدوات التصنيع).

ونجحت إدارة التموين فى ضبط صاحب مخزن كيماويات "منظفات صناعية" بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الكيماوية والمنظفات الصناعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على (8 طن كلـور- 1,800 طن سلفونات أسيد) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما سقط فى ايدى رجال المباحث ، صاحب محل عطور "مُلحق به معمل لإنتاج مستحضرات التجميل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارته المحل "بدون ترخيص" ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح فضلاً عن قيامه بتصنيع مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المحل على (228 مستحضرات مختلفة - 2000 ملصق- 96عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة" ) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضبطت التموين ، مسئول عن مخزن قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 1752 قطعة غيار سيارات مختلفة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ونجح رجال المباحث فى ضبط صاحب مخزن أجهزة كمبيوتر بدائرة قسم عابدين، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بداخل المخزن على (1050 جهاز لاب توب- 1550 شاحن لاب توب- 1000 هارد ديسك- 300 لوحة مفاتيح- 60 جهاز كمبيوتر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.