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لخدمة مرضى كورونا

تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى بنها الجامعى

الأحد، 14 يونيو 2020 12:59 م
تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى بنها الجامعى جهاز أشعة مقطعية
القليوبية - نيفين طه

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أعلنت مستشفيات بنها الجامعية البدء فى تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 5 مليون جنيه ، داخل مستشفى الجراحة والمخصص لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد ، حيث تم توريده وتركيبه وتشغيله فى زمن قياسى لخدمة المرضى.

وقال الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية للشئون العلاجية ، أن الجهاز الجديد سوف يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وحالات الإشتباه بفيروس كورونا ومتابعة الحالات بعد العزل الصحى ، من خلال عمل الاشعة المقطعية أحد وسائل تشخصيص فيروس كورونا .

وأشار الدخاخنى إلى أن المستشفى تسلمت مؤخرا سيارتين جديدتين تنضم لمنظومة جمع ونقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفى والأقسام العلاجية بها ، للتخلص الآمن من النفايات وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة .

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور الأكبر فى تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية مشيرا الى انه من هذا المنطلق فإدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمى تجاه المجتمع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء فى المحافظة والمحافظات المجاورة .

وفى سياق آخر أطقلت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، خدمة مجانية عن ( الاستشارات الطبية عن بعد ) بالمستشفيات الجامعية لتلقى استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب وذلك لحماية المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الخدمة متاحة فى جميع التخصصات ويتم تصنيفها حسب حالتك كالتالي: حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب وحالة تحتاج الفحص وسوف يتم إخطارك وتوجيهك للعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة بنها.

واشارت راندا الى أن خدمة الاستشارات عن بعد هى خدمة استرشادية توجه المريض الى أهم الخطوات فى رحلة التشخيص والعلاج وقد لا تكون كافية للتشخيص النهائى ووصف العلاج وقد يتحتم على المريض الزيارة للعيادة مع الحفاظ على خدمة توفير الوقت والمجهود مع توجيه المريض للمسار الصحيح للعلاج.

وطالبت نائب رئيس الجامعة بتحرى الدقة فى المعلومات المقدمة للاستشارى لسلامة التشخيص.

واضافت انه قد تستخدم بعض المعلومات المقدمة للاحصائيات لمتابعة جودة الخدمة أوغير ذلك مؤكدة ان المعلومات تكون مجهولة الهوية للحفاظ على خصوصية المريض.

وأعلنت الجامعة أرقام الواتس للاستشارين من مستشفى بنها الجامعى وأرقام التخصصات كالتالى الأمراض الصدرية 01062226103 والقلب والأوعية الدموية 01014977666 والنفسية والعصيبة 01005210217 والجهاز الهضمى 01091950280 والنسا والتوليد 01224504723 والأشعة 01024443844 والتحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116 والمدير الطبى والعلاجى بالمستشفى 01225896680_01275044460

 

 


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