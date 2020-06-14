اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة مع آخرين بالهرم بسبب "طائرة ورقية"

الأحد، 14 يونيو 2020 01:47 م
تشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة مع آخرين بالهرم بسبب "طائرة ورقية" جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة مع أخرين فى الهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول وفاته، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة؛ لكشف ظروف وملابسات الحادث.

وقال شهود عيان، فى جريمة مقتل شاب بمنطقة الهرم، أن المجنى عليه حاول منع أشخاص من تسلق منزله، خلال اللعب بطائرة ورقية خاصة بهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك، أشهر خلالها أحد المتهمين سلاحا أبيض، وطعن بها المجنى عليه، أمام أفراد أسرته.

ويفحص رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابسات الجريمة، كما استمع رجال المباحث لأقوال زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المتهمين، ونقل جثة الضحية إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، عقب الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه يدعى "أسامة"، حاول منع أشخاص من تسلق منزله، فطعنه أحدهم بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

طائرة ورقية

جريمة قتل

خلافات الجيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة