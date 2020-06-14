اليوم السابع
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعي للقطاعات

الأحد، 14 يونيو 2020 11:01 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعي للقطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.75% خاسراً 140.480 ليصل إلى مستوى 5091.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.15% خاسراً 174.120 نقطة ليصل إلى مستوى 5348.06 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.79% خاسراً 75.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4166.13 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.28%، خاسراً 95.052 نقطة ليصل إلى مستوى 4047.87 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 149.2 مليون سهم بقيمة 33.1 مليون دينار كويتى عبر 7695 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.27%، تلاه قطاع العقار بنسبة 3.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.43%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.22% ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 13.77%، ثم سهم الشركة التجارية العقارية بنسبة 9.72%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيلتي للمخازن العمومية، عن إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية s2 لمدة استثمارية محددة بـ30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، لمشروع استثماري لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بالإضافة إلى سكن عمال على مساحة 1.2 مليون مت مربع في مدينة صباح الأحمد السكنية.
 

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