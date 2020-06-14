اليوم السابع
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تراجع بورصة قطر بنسبة 0.8% بمستهل التعاملات..وهبوط 29 سهماً

الأحد، 14 يونيو 2020 11:15 ص
تراجع بورصة قطر بنسبة 0.8% بمستهل التعاملات..وهبوط 29 سهماً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.80% خاسراً 74.19 نقطة ليصل إلى مستوى 9159.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.4 مليون سهم بقيمة 129.8 مليون ريال عبر تنفيذ 3020 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%.
 
وفي سياق متصل أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيف المصرف طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 
وذكر تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، " أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوماً بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية".
 
وفي سياق آخر أعلن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، عن عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس.
 

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