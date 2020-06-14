اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب بطلق نارى فى العمرانية

الأحد، 14 يونيو 2020 03:15 م
تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب بطلق نارى فى العمرانية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها فى حادث مصرع شاب نتيجة إصابته بطلق نارى بالعمرانية، وبيان حقيقة انتحاره بإطلاق النار على نفسه، بسبب خلافات أسرية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة إصابته بطلق نارى خرطوش بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، مصابا بطلق نارى، وأشارت المعلومات الأولية، إلى انتاره لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

 

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

 

 

شروط التشديد:  

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 


قتل شاب

انتحار شاب

انتحار بالعمرانية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعجال تقرير الطب الشرعى حول واقعة قتل أب لإبنه فى المطرية

الأحد، 14 يونيو 2020 02:40 م

تشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة مع آخرين بالهرم بسبب "طائرة ورقية"

الأحد، 14 يونيو 2020 01:47 م

الإعدام شنقًا لشقيقين والمؤبد لمتهمين آخرين بتهمة قتل عامل وطفل بقنا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:26 م

"اليوم السابع" فى مسرح جريمة هزت الإسماعيلية.. مقتل أب وجنينين والشروع فى قتل الأسرة.. أهالى القتيل: لا يعانى من أزمة نفسية وميسور الحال ونستبعد انتحاره.. الزوجة تؤكد ارتكابه الواقعة.. وتأجيل تشريح الجثمان للغد

السبت، 13 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقائها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقائها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة