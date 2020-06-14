تجديد حبس 30 شخصا فى واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب فى الشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر صقر بالشرقية، اليوم، تجديد حبس 30 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، فى واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب قرية تليجة، حيث وجهت النيابة العامة بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام بنيابة كفر صقر، للمتهمين، القيام بأعمال البلطجة والحريق العمد وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة.

وكانت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على 30 شخصا من المتهمين في واقعة حرق منزل ملك أسرة المتهم بقتل شاب من عائلة "ع" بقرية تليجة مركز كفر صقر، وذلك بتهمة الحريق والبلطجة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" و"ال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة "صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة "ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفي العام،وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رؤوف، مدير المباحث، والأمن العام، والأمن المركزي، وتم السيطرة على الوضع.

وتبين من التحقيقات، فور علم أبناء عائلة "ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وضبط 30 شخص في واقعة الحريق العمد والبلطجة، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.