اليوم السابع
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تباين سعر الدولار اليوم الأحد 14-6-2020 فى مصر

الأحد، 14 يونيو 2020 09:32 ص
تباين سعر الدولار اليوم الأحد 14-6-2020 فى مصر الدولار
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدولار، اليوم الأحد 14-6-2020، تباينا أمام الجنيه، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيها للبيع، فيما ارتفع سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، قرشين ليسجل  16.13 جنيها للشراء، و 16.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.13 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.11 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
 
16.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.21 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.
 
 
 
ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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