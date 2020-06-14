اليوم السابع
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بوريس جونسون يطمئن على إجراءات المتاجر قبل إعادة فتحها أمام المواطنين

الأحد، 14 يونيو 2020 05:54 م
بوريس جونسون يطمئن على إجراءات المتاجر قبل إعادة فتحها أمام المواطنين بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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عبر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، عن سعادته لزيارة مركز ويتسفيلد للتسوق، وتابع الاجراءات التى يتم اتخاذها لضمان تسوق البريطانيين بأمان، مع خطوة إعادة فتح المتاجر.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"قد سعدت بمقابلة أولئك الذين يعملون في مركز ويستفيلد للتسوق في ستراتفورد ، حيث رأيت تعديلات تجري لضمان أن العملاء يمكنهم التسوق بأمان، هذا الأسبوع، عندما تبدأ المتاجر في إعادة فتح أبوابها في إنجلترا، تذكر اتباع قواعد المباعدة الاجتماعية لحماية نفسك والآخرين".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

بوريس
بوريس

 

جونسون
جونسون

وفى سياق آخر أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أنه لا مكان للبلطجة فى شوارعنا، ومن يتعرض للشرطة سيتم التعامل معه بقوة القانون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكان بوريس جونسون قد قال فى تصريحات سابقة: "نعمل من أجل تمكين المساواة ونرفض تدمير الممتلكات والاعتداء على الشرطة". وأكد أن أعمال البلطجة أفسدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا. 

وأكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن تظاهرات التعاطف مع مقتل جورج فلويد انحرفت عن مسارها وسنحاسب المسئولين عن ذلك.

واشتبك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة، بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة بعد موت المواطن ذى الأصول الأفريقية الأعزل جورج فلويد فى مينيابوليس بالولايات المتحدة.

بوريس جونسون

اعادة فتح المتاجر

بريطانيا

كورونا

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