بوريس جونسون يزور مركز للتسوق فى شرق لندن لمتابعة استعدادات إعادة الافتتاح

زار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مركز ويستفليد للتسوق فى شرق لندن اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات لإعادة الافتتاح غدا الاثنين.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"زرت اليوم مركز ويستفيلد للتسوق في شرق لندن، للقاء بعض الأشخاص الذين يعملون هناك، لقد عملوا جاهدين للاستعداد لإعادة الافتتاح غدًا عندما نأمل أن يعود الناس إلى المتاجر".

Today I visited Westfield shopping centre in east London, to meet some of the people who work there. They've been working very hard to get ready to reopen tomorrow when we're hoping people will return to the shops. pic.twitter.com/yx7QDKFm08