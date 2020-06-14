اليوم السابع
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بوريس جونسون يزور مركز للتسوق فى شرق لندن لمتابعة استعدادات إعادة الافتتاح

الأحد، 14 يونيو 2020 03:45 م
بوريس جونسون يزور مركز للتسوق فى شرق لندن لمتابعة استعدادات إعادة الافتتاح بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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زار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مركز ويستفليد للتسوق فى شرق لندن اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات لإعادة الافتتاح غدا الاثنين.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"زرت اليوم مركز ويستفيلد للتسوق في شرق لندن، للقاء بعض الأشخاص الذين يعملون هناك، لقد عملوا جاهدين للاستعداد لإعادة الافتتاح غدًا عندما نأمل أن يعود الناس إلى المتاجر".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

وخلال الفيديو شدد جونسون على ضرورة اتباع القواعد، لمنع التقاط عدوى جائحة الفيروس التاجى، وأكد على ضرورة الالتزام بغسل اليدين، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، وضرورة العزل حال الشعور بأى أعراض. 

وفى سياق آخر أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أنه لا مكان للبلطجة فى شوارعنا، ومن يتعرض للشرطة سيتم التعامل معه بقوة القانون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكان بوريس جونسون قد قال فى تصريحات سابقة: "نعمل من أجل تمكين المساواة ونرفض تدمير الممتلكات والاعتداء على الشرطة". وأكد أن أعمال البلطجة أفسدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا. 

وأكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن تظاهرات التعاطف مع مقتل جورج فلويد انحرفت عن مسارها وسنحاسب المسئولين عن ذلك.

واشتبك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة، بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة بعد موت المواطن ذى الأصول الأفريقية الأعزل جورج فلويد فى مينيابوليس بالولايات المتحدة.
 

 


بوريس جونسون

بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

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