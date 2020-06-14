اليوم السابع
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بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية..

بالأسماء.. الجنايات تدرج الإرهابى يحيى موسى و7 آخرين على قوائم الإرهاب

الأحد، 14 يونيو 2020 01:27 م
بالأسماء.. الجنايات تدرج الإرهابى يحيى موسى و7 آخرين على قوائم الإرهاب المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس – تصوير عمرو مصطفى

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قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، في جلسة النطق بالحكم على 11 متهما، فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بإدراج المتهمين من الأول حتى الثامن ومن بينهم الارهابى يحي موسى، على قوائم الإرهاب.

 

المتهمون المدرجون على قوائم الإرهاب هم كلا من الإرهابى يحي موسى ، على السيد أحمد ، محمود بدر، محمد عبد الرؤوف ، علاء السماحى ، ياسر محمد ، مصعب عبد الرحيم ، أحمد عبد الرحمن

 

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين وهم معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود، وبالسجن المؤبد للإرهابى يحي موسى، و7 آخرين، فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

 

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.

 

وفى جلسة 18 نوفمبر، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: إن النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الإرهابية، ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

 

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