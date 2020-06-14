الرئيسية تقارير مصرية انفوجراف.. 7 قرارات هامة من التأمين الصحى لعلاج مصابى كورونا الأحد، 14 يونيو 2020 02:30 ص د. هالة زايد وزيرة الصحة كتب وليد عبد السلام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدرت هيئة التأمين الصحى، حزمة من القرارات الهامة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، والتى تتعلق بآليات عمل التأمين الصحى مع المصابين بفيروس كوفيد 19. وفى الانفوجراف التالي نرصد معا هذه القرارات: التامين الصحى مستشفيات التامين الصحى فيروس كورونا علاج فيروس كورونا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة السبت، 13 يونيو 2020 09:20 م الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل السبت، 13 يونيو 2020 10:11 م الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا السبت، 13 يونيو 2020 10:09 م القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة السبت، 13 يونيو 2020 10:24 م انفوجراف.. 7 قرارات هامة من التأمين الصحى لعلاج مصابى كورونا الأحد، 14 يونيو 2020 02:30 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة المزيد من Trending Plus
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