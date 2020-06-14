انفوجراف.. 7 قرارات هامة من التأمين الصحى لعلاج مصابى كورونا

كتب وليد عبد السلام

أصدرت هيئة التأمين الصحى، حزمة من القرارات الهامة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، والتى تتعلق بآليات عمل التأمين الصحى مع المصابين بفيروس كوفيد 19.

وفى الانفوجراف التالي نرصد معا هذه القرارات: