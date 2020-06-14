النيل لحليج الاقطان تبدأ إجراءات تداول السهم فى البورصة بعد توقف 9 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

عقدت شركة النيل لحليج الأقطان اجتماعا، تم خلاله مناقشة عودة السهم للتداول مرة أخرى.

خلال الاجتماع أكد السيد عبد العليم الصيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه أجرى اتصالا تليفونيا مع الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، والدكتور محمد فريد ،رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، اللذان طلبا تحديد القيمة العادلة للسهم وذلك لتحديد قيمة فتح التداول على حق الاكتتاب.

وبحسب بيان شركة النيل لحليج الاقطان اليوم فإنه خلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض ، السيد عبد العليم الصيفي‏ بالاتفاق والتواصل مع أحد مكاتب الاستشارات المالية المستقلة المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك للاتفاق معه على تحديد القيمة العادلة للسهم واعتبار المركز المالي المنتهي في 31 مارس الماضي هو أساس تقييم القيمة العادلة للسهم.

وكانت سهم الشركة توقف عن التداول منذ 18 ديسمبر 2011 حتى الان بعد حكم عودة الشركة من الخصخصة للدولة .

يشار أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للموافقة على زيادة المال لتدبير مستحقات الحكومة .

كما ناقش المجلس تحديد مبلغ 5 جنيهات لكل سهم من اجمالى الأسهم البالغة لقدامى المساهمين نحو 52992500 سهم ، بحيث يكون اجمالى المبلغ الناتج عن زيادة راس المال نحو 264.960 مليون جنيه .

كما ستنظر الجمعية غير العادية للشركة النظر فى تعديل بنود النظام الأساسى، بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة ، علاوة على تفويض السيد الصيفى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعقد الجمعية .

يشار إلى أنه سبق وورد خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق.

وذلك مع العلم بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة فى المحافظات التى يوجد بها أراضى لشركة النيل حليج الأقطان لتغيير نشاط استخدام الأراضى من الزراعى والصناعى إلى سكنى.