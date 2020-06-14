اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 06:17 ص
خالد صلاح
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المكسيك تعلن تسجيل 424 وفاة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 16872

الأحد، 14 يونيو 2020 05:53 ص
المكسيك تعلن تسجيل 424 وفاة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 16872 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى أكثر من 142 ألف إصابة و16872 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

و أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل رقم قياسي بلغ 5222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات يوم الجمعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 139 ألف إصابة و16448 وفاة.

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

 


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