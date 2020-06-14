المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

كتب رضا حبيشى

أكدت شركة المترو استمرارها فى العمل بنفس مواعيد التشغيل اليومية مع تعديل ساعات حظر التجوال وتقليصها ساعة ابتداء من اليوم الأحد لتصبح من 8 مساء حتى 4 صباحا.

وأضافت شركة المترو أن مواعيد التشغيل الحالية للخطوط الثلاثة تبدأ يوميا من الساعة 5.15 صباحًا وتستمر حتى 8 مساء، وأنه لم يطرأ عليها أى تعديلات.



وجداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق الحالية تشمل التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا.



كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم الثانى بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.





وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بمقر مجلس الوزراء أمس، والذى أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحى فى كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الطبى وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشى مع أى تطور يطرأ على الحالة الصحية.



وأوضحت الحكومة أن الدولة تعمل فى هذه الأزمة طبق ظروفها التى قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.