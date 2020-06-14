اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

الأحد، 14 يونيو 2020 02:03 م
المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شركة المترو استمرارها فى العمل بنفس مواعيد التشغيل اليومية مع تعديل ساعات حظر التجوال وتقليصها ساعة ابتداء من اليوم الأحد لتصبح من 8 مساء حتى 4 صباحا.
وأضافت شركة المترو أن مواعيد التشغيل الحالية للخطوط الثلاثة تبدأ يوميا من الساعة 5.15 صباحًا وتستمر حتى 8 مساء، وأنه لم يطرأ عليها أى تعديلات.

وجداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق الحالية تشمل التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا.

كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم الثانى بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.

 
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بمقر مجلس الوزراء أمس، والذى أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحى فى كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الطبى وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشى مع أى تطور يطرأ على الحالة الصحية.

وأوضحت الحكومة أن الدولة تعمل فى هذه الأزمة طبق ظروفها التى قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.


المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة