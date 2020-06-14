اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: 303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات مدينتى 2

الأحد، 14 يونيو 2020 11:13 ص
الكهرباء: 303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات مدينتى 2 المهندسة صباح مشالى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع إحدى الشركات، عقد لإنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2 جهد 220/66/22 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة وذلك لزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات مدينتى وتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة.

وأوضحت المهندسة مشالى، فى بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2جهد 220/66/22 ك.ف بمهمات جهد 220/66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 303 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ  توقيع العقد .

وجدير بالذكر أن ربط المحطة يتم على جهد 220 ك .ف من خلال فتح الخط الهوائى بدر / القاهرة الجديدة ومده بطول 2× 500 متر ليصبح بدر/ مدينتى ، القاهرة الجديدة / مدينتى  بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 4,5  مليون جنيه ،

كما يتم الربط أيضاً على جهد 66 ك.ف من خلال فتح كابل الشروق / مدينتى ، بدر / مدينتى ، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15  مليون جنيه.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .


الكهرباء

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

صباح مشالى

شبكة النقل

مدينتى 2

مدينتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس

السبت، 13 يونيو 2020 06:00 ص

الترشيد والتأكد من صحة الفاتورة سلاح المواطنين لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء.. الوزارة تعتمد على كثيفى الاستهلاك لدعم محدودى الدخل.. وتؤكد: 2.5% فقط من المشتركين لن يحصلوا على دعم خلال 5 سنوات

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:00 ص

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:00 ص

نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة جرزا بتكلفة 256 مليون جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 11:29 ص

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 ونسب الزيادة للمنازل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة