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القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

الأحد، 14 يونيو 2020 03:45 م
القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة لانتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته علي صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة، واستمرار انعقاد الامتحانات في موعدها.

وأكدت الدعوى المقامة من عصام علي الطباخ المحامى ، أن أمتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 ، ويعد هذا التاريخ کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القاتل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة الطلاب ، ومن ثم يعد القرار مخالف .
 
وطالبت الحكم بالشكل المستعجل، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، نظرا لخطورة الموقف.
 
وأضافت الدعوى ، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( 93 ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم 46 ، و 59 ،و 86 ،  وبين أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم و حياتهم.
 
 

الثانوية العامة

القضاء الادارى

كورونا

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