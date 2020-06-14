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العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

الأحد، 14 يونيو 2020 04:10 م
العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام حسني،  رئيس اللجنة العلمية العليا لوضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة ، أنه متوقع أن تنخفض اصابات فيروس كوفيد 19 المستجد في النصف الثاني من يوليو المقبل المقبل وأضاف أن أول 15 يوم من شهر يوليو سنصل إلى مرحلة الثبات في عدد الإصابات.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لوضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة في تصريحات لـ  "اليوم السابع  " أن هناك وفيات بسيطة بين الشباب الأقل من 30 عاما  مشيرا إلى أن بعض الشباب لديهم أمراض مزمنة كعيوب في القلب والسكروهم أكثر عرضة للوفاة من غيرهم إذا اصيبوا بكورونا.

وكانت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة على وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة، أكدت أن اللجنة وضع برتوكول علاج مخصص للحالات الخاصة والتي تعاني من مشاكل صحية مزمنة وحرجة، مثل أمراض الكلي والقلب والنساء والأطفال والأنف والأذن وتم وإرسالة لجميع المستشفيات منذ شهر أبريل.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المشرفة على وضع برتوكولات العلاج للمصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة: "البرتوكول العلاجي متكامل وبه كل التخصصات ومن ضمنها مرضى الكلي المزمنة والغسيل الكلوي وأمراض الكلي الحادة، وطريقة العلاج عند الإصابة بكورونا" ، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن دواء فعال أو دواء خاص بعلاج فيروس كورونا بشكل محدد، كل المستحضرات التى يتم استغلالها لمواجهة الفيروس أدوية يتم تجريبها فقط بعضها حقق نتائج مبشرة والبعض الآخر لم يحقق نتائج".

 

 


الصحة

كورونا

الشباب

الوفيات

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