كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة فى العراق فى بيان مقتضب عبر صفحتها بفيس بوك اليوم الأحد، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي الـ 20 ألفا، وقال البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، تم فحص (9920) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (369870).

وأضاف البيان: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1259) إصابة في العراق.

وأمس، أكدت دائرة الصحة العامة العراقية، تطبيق حظر التجوال الجزئى واعتماد خطة الحظر المناطقى على المدن التى سجلت أعلى الإصابات، وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفى - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن اعتماد قرار الحظر الجزئي يوم غد الأحد، وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جاء لمواجهة الجائحة ولإعطاء الفرصة لتسهيل حركة المواطنين، وأصحاب المهن الحرة خلال النهار.