اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق تعلن تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 04:56 م
العراق تعلن تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 606 حالة للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ أنه" تم فحص (9920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (369870)".
وأضافت:" ان مختبرات الوزارة الصحة سجلت هذا اليوم ( 1259) اصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 163، الكرخ 373، مدينة الطب 51، النجف 81، السليمانية 51، أربيل 36، دهوك 9، كربلاء 38، كركوك 69، ديالى 32، واسط 39، البصرة 51، ميسان 79 بابل، الديوانية 9 ، ذي قار 122 ، نينوى 4، صلاح الدين 12 الانبار 29، المثنى. 1".
 


كورونا

العراق

فيروس كورونا

كورونا فى العراق

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