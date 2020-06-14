العراق تعلن تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 606 حالة للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ أنه" تم فحص (9920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (369870)".
وأضافت:" ان مختبرات الوزارة الصحة سجلت هذا اليوم ( 1259) اصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 163، الكرخ 373، مدينة الطب 51، النجف 81، السليمانية 51، أربيل 36، دهوك 9، كربلاء 38، كركوك 69، ديالى 32، واسط 39، البصرة 51، ميسان 79 بابل، الديوانية 9 ، ذي قار 122 ، نينوى 4، صلاح الدين 12 الانبار 29، المثنى. 1".
العراق تعلن تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 14 يونيو 2020 04:56 م
كورونا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 606 حالة للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
العراق يسجل 1250 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز الـ20 ألفاالأحد، 14 يونيو 2020 04:34 م
استراليا تتبرع بـ 866 ألف دولار لصندوق الامم المتحدة للسكان فى العراقالأحد، 14 يونيو 2020 01:33 م
تويتر يحذف حساب زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق فى العراقالسبت، 13 يونيو 2020 08:25 م
الأنباء الكويتية: زيارة مرتقبة غدا لوزير خارجية الكويت إلى العراقالسبت، 13 يونيو 2020 07:53 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة