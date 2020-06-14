العراق تعلن تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 606 حالة للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ أنه" تم فحص (9920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (369870)".

وأضافت:" ان مختبرات الوزارة الصحة سجلت هذا اليوم ( 1259) اصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 163، الكرخ 373، مدينة الطب 51، النجف 81، السليمانية 51، أربيل 36، دهوك 9، كربلاء 38، كركوك 69، ديالى 32، واسط 39، البصرة 51، ميسان 79 بابل، الديوانية 9 ، ذي قار 122 ، نينوى 4، صلاح الدين 12 الانبار 29، المثنى. 1".

