الطيران السورى يستهدف مجموعة من المسلحين فى جبل الزاوية جنوب إدلب

كتب وكالات

استهدف الطيران الحربى السورى فى غارة جوية، رتلا أثناء تحركه فى منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقال مراسل "سبوتنيك"، فى ريف حماة إن الطيران الحربى نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتل عربات وآليات للمسلحين الصينيين فى تنظيم "الحزب التركستاني" ومسلحى "حراس الدين".

وأضاف المراسل إن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشودا لمسلحى التنظيمين فى مناطق سيطرتهما بمحيط جبل الزاوية.

ونقل المراسل عن ميدانى، قوله إن تحركات معادية للمجموعات المسلحة تم رصدها على الطريق الواصل بين بلدتى "دير سنبل" و"البارة" بجبل الزاوية جنوب ادلب، ما استدعى تعاملا سريعا من قبل الطيران الحربى مع هذه التحركات.

وأشار المصدر إلى تدمير عدة آليات ودراجات نارية مع راكبيها، مرجحا فى تصريحات لـ سبوتنيك بأن المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور "البارة- دير سنبل" تحضيرا لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السورى القريبة من المنطقة، إلا أن الطيران الحربى باغتهم بهذه الغارات الاستباقية.