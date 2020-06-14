اليوم السابع
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الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 57 إصابة جديدة بينها 38 بعدوى محلية

الأحد، 14 يونيو 2020 08:18 ص
الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 57 إصابة جديدة بينها 38 بعدوى محلية كورونا - صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 57 حالة إصابة، منها 38 حالة محلية و19 حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 83132 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات المحلية المسجلة جاءت بواقع 36 حالة في بكين وحالتين في مقاطعة لياونينغ، فيما خرج مريضان من المستشفيات بعد شفائهما ليصل إجمالي المتعافين إلى 78369 شخصا.

وأضافت اللجنة أنه تم حتى يوم أمس تسجيل إجمالي 1827 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1744 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، كما أن 3358 مخالطا للمرضى مازالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 542 شخصا أمس من الملاحظة.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض، منها 6 حالات وافدة من الخارج، فيما ماتزال 103 حالات بدون أعراض منها 53 حالة وافدة تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1109 حالات مؤكدة من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بما فيها 7 وفيات، فيما خرج 1061 مريضا في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و431 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

 


الصين

كورونا

اصابات كورونا

هونج كونج

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