الصحة الإسرائيلية تعلن عن 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم عن 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت أن مجمل عدد الإصابات النشطة بالفيروس وصل إلى 3,380 إصابة بينهم 24 حالة مرتبطة مع أجهزة تنفس.

وأوضحت أنه تم إجراء 6,937 فحوصات جديدة وهي نصف عدد الفحوصات التي أجريت في الأيام الأخيرة. كما ارتفعت الوفيات إلى 301 بعد وفاة شاب (26 عاما) جراء تعرضه لمضاعفات بسبب الإصابة بالفيروس.

وعلى صعيد متصل أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إسرائيل في مفاوضات متقدمة مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" ومن المتوقع أن توقع معها قريبا على عقد لشراء لقاح لفيروس كورونا تعمل الشركة على إنتاجه وهي في مراحل متقدمة من عملية انهاء التجارب على اللقاح.

جاء ذلك بعد إعلان الشركة أن لديها بروتوكول يتيح لها تجربة المرحلة الثالثة والنهائية من تطوير اللقاح -والتي يمكن أن يكون في يوليو القادم، حتى الآن لا يمكن معرفة أن كان من الممكن الحصول على اللقاح ومتي، لكن شركة "موديرنا" كانت الأسرع بالتقدم بالموضوع.