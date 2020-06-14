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السيطرة على حريق التهم محتويات منزل دون مصابين جنوب الأقصر

الأحد، 14 يونيو 2020 03:14 م
السيطرة على حريق التهم محتويات منزل دون مصابين جنوب الأقصر حريق منزل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق أتى على محتويات منزل مواطن وأتلفها بالكامل، وذلك نتيجة ماس كهربائى بالمنزل، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى نجع الشيخ فضيل داخل منزل المواطن "حاتم.ح.س"، ما أسفر عن إتلاف غرفة نوم كاملة بمحتوياتها وثلاجة وبوتاجاز وإنهيار السقف والشبابيك والأبواب وبعض أشياء المنزل منها "عفش عروسة"، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور كلف على الفور رئيس مدينة إسنا بإنتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتي إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، والتى نجحت فى السيطرة على النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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