اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة: 7 افتتاحات أثرية قريبا أبرزها قصر البارون

الأحد، 14 يونيو 2020 10:58 ص
السياحة: 7 افتتاحات أثرية قريبا أبرزها قصر البارون قصر البارون
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والقاهرة التاريخية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، واحمد عبيد مساعد الوزير لقطاع مكتب الوزير، لمناقشة خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة القليلة القادمة وفقا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح. 
 
وتضم هذه الافتتاحات قصر البارون بحي مصر الجديدة، ومتاحف كل من شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وخلال الاجتماع تم تحديد عددا من الضوابط والاجراءات الاحترازية لعمل البعثات الأثرية المصرية والاجنبية بالمواقع الأثرية المختلفة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. 
 
واوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الضوابط تلزم كل بعثة بتوفير أدوات التطهير  والسلامة الصحية اللازمة لها وقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين وأعضاء البعثة قبل بدء العمل، والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة العمل، وتطهير جميع الأدوات المستخدمة في اعمال الحفائر بصفة دورية، وان لا يزيد عدد العاملين بموقع الحفائر عن 30 فرد بالأماكن المكشوفه، والالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين بصفة عامة و أثناء أعمال الحفائر في المقابر المغلقة، بحيث لا يزيد عددهم داخل المقبرة او بئر الدفن عن ٤ اشخاص من بينهم مفتش الآثار.
 
واكد د. وزيري أنه يجب علي رئيس البعثة ومفتش الآثار المصاحب لها توعية أعضاء البعثة و العاملين بها بصفة دورية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى ضرورة التزام كل شخص بالاجراءات الصحية والوقائية أثناء تناول المشروبات والطعام فى فترة الراحة وإحضار أدواته الشخصية وعدم تداول الأدوات الخاصة بالطعام والشراب بشكل جماعي. 
 
جدير بالذكر انه تم اعتماد عدد من ضوابط السلامة الصحية التي يجب تطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين  والأثريين والمفتشين وأمناء المتاحف وجميع العاملين بها بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية والحماية لهم.

خالد العنانى

افتتاحات اثرية

الاثار

اخبار مصر

اخبار اليوم

قصر البارون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة