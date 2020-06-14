اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين آخرين بسبب فيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 05:32 م
السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين آخرين بسبب فيروس كورونا مطار الخرطوم
رويترز

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قال متحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان اليوم الأحد، لرويترز، إن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو

 وأغلق السودان مطاراته في مارس في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا وتتم مراجعة هذا القرار كل أسبوعين.

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.

وقالت وزارة الصحة إن السودان سجل 7007 إصابات بفيروس كورونا حتى يوم الخميس توفي منها 447.


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مكافحه كورونا

مطارات السودان

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