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السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

الأحد، 14 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد 38 قطارا بالوجهين القبلى البحرى بجانب إعادة تشغيل 6 قطارات بخطوط القاهرة - شبين القناطر، والعكس وطنطا - المنصورة والعكس وطنطا شربين والعكس ابتداءا من اليوم مع تطبيق التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال.
 
كما قررت هيئة السكة الحديد مد مسير 4 قطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس لتصل أسوان، وذلك بالتزامن مع تقليص ساعات الحظر من اليوم لتصبح من 8 مساء حتى 4 فجرا.
 
كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين، على أن يتم التطبيق من صباح اليوم الأحد.
 
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل  بمقر مجلس الوزراء الخميس الماضى، والذي أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.
 
وأوضح هيكل، أن اللجنة أكدت أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
 
 

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