السعودية وبنجلاديش يبحثان جهود مكافحة فيروس "كورونا"

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بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفى اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور ايه كى عبدالمؤمن، جهود البلدين فى مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى أيضا، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.