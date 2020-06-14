الرئاسة الفرنسية تندد بالتدخل التركي فى ليبيا: لا يمكن السماح بذلك

كتب سمير حسنى

نددت الرئاسة الفرنسية بالتدخل التركي "غير المقبول" في ليبيا، وقالت إن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك، مشيرة إلى أن تركيا نشرت 7 سفن قبالة ليبيا وانتهكت حظر التسليح.

وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد، إن هناك سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.، كاشفة عن إجراء مباحثات مع الناتو بخصوص ليبيا.

كانت وكالة بلومبرج الأمريكية قالت إن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيزوران تركيا اليوم، الأحد، فى ظل تهديد تعارض سياسات موسكو وأنقرة التحالف بين البلدين.

وأعلنت الخارجية التركية أن وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف ووزير الدفاع سيرجى شويجو سيقودان وفدا روسيا، ومن المتوقع أن يناقش الوفد الروسى التنسيق حول القضايا الإقليمية، بحسب البيان.

وتأتى الزيارة عقب مكالمة تليفونية فى العاشر من يونيو بين الرئيس الروسى فلادييمر بوتين ونظيره التركى أردوغان تركزت على الوضع فى ليبيا وإطلاق النار فى إدلب بسوريا التى تقع على حدود تركيا.

كما من أن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف سيزور تركيا اليوم ولمدة يومين، وفقا لبيان منفصل. وخلال الزيارة سيتم مناقشة كل أطراف العلاقات الثنائية واللآءاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما أعلن الجانب التركى.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت الخميس الماضى، اعتزام وزير الخارجية سيرجى لافروف استقبال نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف فى موسكو يوم 16 يونيو الجاري