الداخلية تضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

كتب ـ محمود عبد الراضي - أحمد حسني

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة في إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4332) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار تلك الحملات، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وجاء ذلك أيضا فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.