اليوم السابع
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الجيش الليبى يرسل قوات إضافية محاور مدينة سرت

الأحد، 14 يونيو 2020 05:41 م
الجيش الليبى يرسل قوات إضافية محاور مدينة سرت الجيش الوطنى الليبى - أرشيفية
أ ش أ

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دفع الجيش الليبى، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم ، /الأحد/ إن قوات الكتيبة 302 صاعقة" توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.
من جانب آخر،، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.


ليبيا

الجيش الوطنى الليبى

سرت

العميد خالد المحجوب

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