اليوم السابع
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الجمعة المقبل بدء تشغيل رحلات منتظمة بين الإمارات والبحرين

الأحد، 14 يونيو 2020 12:33 م
الجمعة المقبل بدء تشغيل رحلات منتظمة بين الإمارات والبحرين طائرة - ارشيفية
إيمان حنا

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أعلنت الاتحاد للطيران، عن بدء تشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار البحرين الدولي، اعتباراً من 19 يونيو الجاري. وفق البيان الإماراتية .

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هذه الرحلة ستربط العاصمة أبوظبي بعاصمة مملكة البحرين، وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينج 9-787.

وأوضح المتحدث أنه علي المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة، ومراجعة الخيارات المتوفرة والبقاء على اطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات.

وبين المتحدث ان رحلات المغادرة ستقلع في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل إلى المنامة في الساعة 01:45.

أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري. وستقلع الرحلة EY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.

ومن جهة أخرى كانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت أنها ستقدم اعتبارًا من غد الاثنين خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى. وفق العربية.

وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر ، وهي البحرين ، مانشستر ، زيورخ ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور ، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبان.

 

وذكرت أنها إضافة إلى ذلك ستقدم، اعتبارًا من 8 يونيو، رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في التواصل مع وجهات طيران الإمارات الأخرى.


الامارات

ابوظبى

تشغيل الرحلات بين الامارات والبحرين

المنامة

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