الجريدة الرسمية تنشر قرار نزل ملكية قطعتى أرض متداخلتين مع مدرسة بالمنوفية

محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحدـ قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 32 لسنة 2020، والذى نص على: تنزع ملكية قطعتى الأرض المتداخلتين مع أرض مدرسة عزبـة سعاد شعير للتعليم الأساسى بالرقم التعريفى " 1716009"، والكائنة بحوض جزيـرة الفقى البحرى نمرة 5 بعزبة سعاد شعير - قريـة دراجيـل - مركـز الـشهداء - محافظة المنوفية ، بمساحة قدرها ١٢٦م٢ تقري بيا للقطعة الأولـى ، ومـساحة قـدرها ١١٠م٢ تقريبا للقطعة الثانية .

وشددت الوزارة على أن تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتـب الـشهر العقـارى المختص والتابع له العقار على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها - تنفيذه.



وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،رقمو281 بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسـة الفنية المتقدمة التجارية نظام الـسنوات الخمـس بـالرقم التعريفـى 0107369، بمحافظة القاهرة، والكائنة بالعقارات أرقام: (69 أ) - شارع سليم الأول ، و3، 5 - شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القـاهرة بمـساحة قـدرها 36,1157م٢ على المشاع من إجمالى مساحة 29,4121م٢ بعد التنظيم ، طبقًا لكشوف العـرض ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.



وحدوده كتالى :

الحد الشمالى الـشرقى : شـارع الـشيخ محمـد بخيـت - بعـرض 10م - يصبح بعرض 20م بعد التنظيم - طول الحد 54,59م، والحد الشمالى الغربـى : شـارع تخطيطـى - بعـرض 12م بعـد التنظـيم - طول الحد 78,58م ، وبه شطرتان طول كل منهما 5م ، والحد الجنوبى الشرقى : حارة رقم 4 طول الحد 99,65م ، والحد الجنوبى الغربى : شارع تخطيطـى - بعـرض 12م بعـد التنظـيم ، طول الحد 88,58م.



ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار 328 بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومى الابتدائية بـالرقم التعريفـى 0104124، والكـائن بالعقـار رقـم 34 بشـارع الباشـا - قـسم شـبرا - بمحافظة القاهرة ، بمساحة قدرها 903 أمتار و30 سنتيمتر طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقيـاس المساحى على الطبيعة.



وكانت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الاثنين، نشرت فى وقت سابق قرار وزير التربية والتعليم بنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة تلوانـة الابتدائيـة المـشتركة بـالرقم التعريفـى "1711163" وتلوانة الإعدادية بنات، بالرقم التعريفى "1704155 الكائن بالقطعـة "752 - 762 "بحـوض الفـرو نمرة 7، زمام ناحية تلوانة - مركـز البـاجور - محافظـة المنوفيـة بمـساحة وقدرها (59,14م٢ (علـى المـشاع مـن إجمـالى مـساحة العقـار البـالغ قـدره، "74,4186م٢ (بعد الارتداد ، طبقًا لكشوف العرض وحدوده.







