الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق بالرمل فى الإسكندرية

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 3272 لسنة 2020 والخاص بإنشاء فرع توثيق الرمل ثان ويتبع مكتب الشهر العقارى بالإسكندرية قسم شرطة الرمل.

وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وعلى قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق الرمل يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالغسكندرية ويشمل اختصاصه قسم شرطة الرمل بحسب حدوده الإدارية.

ينشأ فرع للتوثيق باسم ( فرع توثيق الرمل ثان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية قسم شرطة الرمل – ثان محافظة الإسكندرية يكون مقره بشارع طرق بن زياد متفرع من شارع مصطفى شعبان من شرع أحمد أبو سليمان ، ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم شرطة الرمل ثان بحسب حدوده الإدارية ويقوم بكافة أعمل التوثيق المختلفة.

ونصت المادة الثانية على أنه يعدل اختصاص فرع توثيق الرمل التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية بحيث يقتصر على قسم شرطة الرمل أول بإخراج النواحى الإدارية لقسم شرطة الرمل ثان منه وإدخالها ضمن اختصاصات فرع توثيق الرمل ثان.

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 2020