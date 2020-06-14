الجارديان: الكنديون ينضمون للحركة الداعية للاعتراف بالعنصرية وعدم المساواة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بعد سلسلة من الحوادث العنيفة التي شارك فيها ضباط الشرطة، انضم النشطاء والناس العاديون في جميع أنحاء كندا إلى الحركة العالمية الداعية إلى الاعتراف بوجود العنصرية وعدم المساواة والتوقف عنهما.

في الأسابيع الأخيرة ، سقطت امرأة سوداء من شقتها لتلقى مصرعها بعد استدعاء الشرطة إلى شقتها في تورونتو. قُتلت امرأة من السكان الأصليين تعاني من أزمة في الصحة العقلية برصاص ضابط في نيو برونزويك وظهرت لقطات تظهر ضباط شرطة الخيالة الملكية الكندية في ألبرتا يجبرون رجل على الجلوس على الأرض ويضربونه في رأسه.

ولكن في خضم الغضب المتزايد، شكك عدد من الكنديين البارزين - رؤساء الوزراء وكتاب الأعمدة- في فكرة أن العنصرية راسخة في مؤسسات البلاد.

قال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد ، وهو رأي ردده رئيس الوزراء في كيبيك ، فرانسوا ليجولت ، "الحمد لله أننا مختلفون عن الولايات المتحدة وليس لدينا الجذور النظامية والعميقة التي كانت لديهم لسنوات".

وقالت المفوضة الكندية ، بريندا لوكي ، لصحيفة جلوب اند ميل: "أعتقد أنه إذا كانت العنصرية المنهجية تعني أن العنصرية راسخة في سياساتنا وإجراءاتنا، أود أن أقول أنه ليس لدينا عنصرية نظامية".

يجادل الناشطون والمؤرخون أنه قبل أن يأتي التغيير، يجب على الكنديين أولاً قبول تاريخ ملطخ شهد عدم المساواة الهيكلية المستمرة .

وقالت الصحيفة إن الأرقام واضحة: السود والشعوب الأصلية في كندا ممثلة تمثيلا زائدا بشكل غير متناسب في السجون في جميع أنحاء البلاد. كطلاب ، يواجهون انضباطًا أكثر صرامة في المدارس ويتم تعليقهم بمعدل أعلى من الطلاب البيض. في تورنتو ، أكبر مدينة في البلاد، من المرجح أن يطلق النار على السكان السود 20 مرة أكثر من قبل الشرطة.

يوم الخميس، ناقض جوستين ترودو هذه التعليقات المفوضة الكندية ، قائلا أنه كان واضحا أن العنصرية النظامية كانت موجودة في قوة الشرطة الفيدرالية في البلاد.