التضامن تبدأ غدا صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

كتب مدحت وهبة

قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الاجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين.

وتبدأ غداً الاثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء 15 - 16يونيو، على يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 يونيو وبقية الشهر بالاضافة إلى مستفيدى كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلتل الايام المخصصة لهم



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية



واكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .



جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه .