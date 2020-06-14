وأوضحت المؤسسة الدولية للتنمية ، أن المشروع الأول تقدر قيمته بحوالي 170 مليون دولار أمريكي وتتمثل أهدافه الرئيسية في دعم التنسيق الوطني والإقليمي ومنصات بناء القدرات المحلية وتعزيز استئناف الأنشطة الزراعية المدرة للربح في بعض مقاطعات الكاميرون والنيجر وتشاد.



والمشروع الثاني بقيمة 176 مليون ويستهدف تحسن إدخال الخدمات الأساسية والاقتصادية لولايات الشمال الشرقي لنيجيريا وهي: أداماوا وبورنو ويوبي ، مع تعزيز التنسيق بينها وبين الدول الأخرى المتشاطئة في بحيرة تشاد.



ووفقا للبنك الدولي، فإن منطقة "بحيرة تشاد " تعاني من نقص البنية التحية ، وضعف إدخال الخدمات الأساسية ، علاوة على تعرضها لتداعيات حادة للتغيرات المناخية تؤثر على الثروات الطبيعية وسبل العيش في هذه المنطقة.



وأشار إلى أن انعدام الأمن في هذه المنطقة منذ عام 2009 بسبب تنامي نفوذ الجماعات المتمردة ، أدى إلى منع أكثر من 49 مليون شخص من كسب قوت يومهم عبر ممارسة مهن الصيد والرعي والزراعة مما فاقم تردي الوضع في المنطقة.