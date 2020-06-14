البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة ديالى بالعراق

نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بالهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة ديالى بالعراق، والذى أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب.
وإذ تعرب وزارة الخارجية - في بيان لها، اليوم/الأحد/، أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا والحكومة العراقية وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء، فإنها تجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة ديالى بالعراقالأحد، 14 يونيو 2020 09:18 م
هجوم إرهابى بديالى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بالهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة ديالى بالعراق، والذى أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
التعاون الإسلامى تدين بشدة الهجوم الإرهابى فى ديالى بالعراقالأحد، 14 يونيو 2020 07:20 م
السعودية تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة ديالى العراقيةالأحد، 14 يونيو 2020 06:11 م
مقتل 7 أشخاص بينهم عناصر أمن فى هجوم إرهابى بمحافظة ديالى العراقيةالأحد، 14 يونيو 2020 10:00 ص
تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ديالى وواسط بالعراقالأحد، 31 مايو 2020 04:33 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة