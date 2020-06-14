البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة ديالى بالعراق

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نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بالهجوم الإرهابى الذى وقع فى محافظة ديالى بالعراق، والذى أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب.

وإذ تعرب وزارة الخارجية - في بيان لها، اليوم/الأحد/، أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا والحكومة العراقية وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء، فإنها تجدد التأكيد على موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.