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الاندبندنت: آلاف البريطانيين يتحدون التباعد لحضور حفلات غير قانونية

الأحد، 14 يونيو 2020 09:04 م
الاندبندنت: آلاف البريطانيين يتحدون التباعد لحضور حفلات غير قانونية حفلات فى بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن الآلاف من الناس تحدوا قواعد التباعد الاجتماعي لحضور "حفلات للحجر الصحي" غير قانونية  مساء السبت ، مما أثار مخاوف من أنهم سينشرون فيروس كورونا في المجتمع.

حضر حوالي 4000 شخص لحدث واحد في مانشستر الكبرى ، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بسبب جرعة زائدة من المخدرات مشتبه بها، واغتصبت امرأة في حفل آخر كان به 2000 من رواد الحفلات.

وأدانت الشرطة التجمعات الجماهيرية، وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر إن الذين ذهبوا كانوا غير مسئولين ويجب أن يخجلوا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة أخرى للمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة ، في أدنى ارتفاع يومي منذ بدء الإغلاق في 24 مارس.

وقال بوريس جونسون إن الانخفاض في الإصابات أعطى الحكومة "هامشًا أكبر للمناورة" في تخفيف قاعدة المسافة الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين.

ومع ذلك، في الصين ، حيث ظهر تفشي جديد ، أكد مسئولو بكين أعلى إجمالي يومي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد في شهرين.

ومن ناحية أخرى، حثت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون المتظاهرين على البقاء في منازلهم بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بعد أن تواجد المئات فى ميدان في جلاسكو.

ويأتي الحدث الذي يزعم أنه دفاع عن التماثيل في المنطقة بعد أن دعا نشطاء إلى إزالة نصب تذكاري لمؤسس شرطة متروبوليتان جون بيل.

وقالت: "إنني مؤمنة بأهمية ديمقراطية الاحتجاج السلمي. لقد شاركت في العديد من الاحتجاجات السلمية في حياتي وهو حق أساسي في أي ديمقراطية. هذا ما قيل في الوقت الحالي ، من وجهة نظري ، لا ينبغي أن يشارك الأشخاص في التجمعات الجماعية لأنها ليس آمنة، وتعرض الصحة للخطر ويحتمل أن تعرض الحياة للخطر نظرًا للتهديد الذي نواجهه من الفيروس التاجي."

وأضافت "ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقويض كل العمل الشاق الذي قام به عمال هيئة الخدمات الصحية الوطنية لدينا والسكان ككل ، وبالطبع فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الشرطة في وقت تواجه فيه الشرطة العديد من التحديات للتعامل معها."


احتجاجات فى بريطانيا

تجمعات فى بريطانيا

بوريس جونسون

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