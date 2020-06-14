الاحتلال الإسرائيلى يحفر نفقا أسفل باب المغاربة وحائط البراق بالأقصى

كتب محمد عبد المجيد

قالت مصادر فلسطينية، تعنى بشئون المقدسات والأوقاف فى القدس المحتلة، إن نفقا جديدا تم حفره أسفل باب المغاربة وحائط البراق فى المسجد الأقصى، سيتم كشفه والإعلان عنه رسميًا مطلع يوليو المقبل، ونشر موقع ما يسمى "شبيبة التلال" الاستيطانى، الذى انضم فى مساعيه إلى "جماعات الهيكل" المتطرفة مقاطع فيديو لدقائق ثم تم حذفها تظهر عملية حفر نفق ومشاركة عدد كبير من المستوطنين كانوا يحملون التراب ويتبادلون معدات الحفر.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كما يبدو من التسجيل المحذوف يقع الموقع أسفل باب المغاربة قرب "مركز الزوار" فى مدخل وادى حلوة ومنطقة القصور الأُموية الملاصقة للجدار الجنوبى للمسجد الأقصى عند الباب الثلاثى للمصلى المروانى من الخارج.

ويظهر التسجيل، ثلاثة مستويات من الحفر أسفل بعضها البعض، ما يشير إلى أن هذه الحفريات والأنفاق جزء منها قنوات مياه قديمة جرى توسيعها وعمل تفرعات لها، إضافة إلى استخدام مواد كيماوية فى تذويب الصخور فى باطن الأرض وفق مطلعين وخبراء.

ويسارع المستوطنون، بحفر هذا النفق واستخراج كميات كبيرة من الأتربة، والحجارة الفلسطينية العربية منه، فى محاولة لطمسها وتزويرها فى خطوة خطيرة تستهدف المسجد الأقصى، للوصول بأعداد أكبر من المستوطنين المتطرفين للمسجد وبشكل دورى ودائم.