اليوم السابع
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الإعدام شنقًا لشقيقين والمؤبد لمتهمين آخرين بتهمة قتل عامل وطفل بقنا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:26 م
الإعدام شنقًا لشقيقين والمؤبد لمتهمين آخرين بتهمة قتل عامل وطفل بقنا مشنقه - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقًا لشقيقين والمؤبد لمتهمين آخرين، بتهمة قتل شقيقين بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة المعنا في قنا.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر عام 2015 عندما وجهت النيابة في قنا إلى أحمد.م.أ.ح، وشقيقه علاء، وحماده.ع.ا.م، مقيم في دشنا، والنعمان.ح.ع، وفاطمة.م.ح.ح، التعمد والترصد وإعداد العدة بالذهاب إلى منزل القاضي.ر.أ، وقام بقتله بأسلحة نارية واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي قتل شقيق المجني عليه الطفل عبدالرحمن بأسلحة نارية وقاموا بشنقه في حبل وربطه في الباب، بسبب خلافات على قطعة أرض في المعنا التابعة لدائرة مركز قنا.

تم ضبط المتهمين ومحاكمتهم حضوري للمتهم الأول وغيابي للثاني بالإعدام شنقًا، والمؤبد للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة، تم إحالة القضية برقم 3342 لعام 2016 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 754 لعام 2016 كلي قنا.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمودعبدالرسول

تحيا العدل

نتمنى من الله ان تختفى من بالدنا الغالى مظاهر العنف والخلاص من الزئاب البشرية

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