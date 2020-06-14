اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة فى جنيف تعاود نشاطاتها فى ظل إجراءات احترازية مشددة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:12 م
الأمم المتحدة فى جنيف تعاود نشاطاتها فى ظل إجراءات احترازية مشددة الأمم المتحدة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ الأمم المتحدة في جنيف غدا الاثنين معادوة نشاطاتها بعد أن قيدت الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا نشاطات واجتماعات ومؤتمرات المقر الأوروبي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أن معاودة النشاط سوف يكون في ظل إجراءات احترازية مشددة تركز على التباعد بين الموجودين بالمقر وتواجد الأعداد المسموح لها بالمشاركة فى الاجتماعات؛ وذلك من بين البلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف، وذلك على الرغم من تأكيد المنظمة بأن ارتداء الكمامة ليس إجباريا.
وفي الإطار ذاته ومع عودة النشاط يستكمل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية غدا أعمال دورته الثالثة والأربعين التي كانت قد علقت فى شهر مارس الماضى جراء انتشار فيروس كورونا، حيث تبقى من أيام الدورة خمسة أيام فقط سيتم استكمالها على مدى الأسبوع القادم، وقد طلب مكتب المجلس إلى الدول الأعضاء والبعثات الدبلوماسية المشاركة في اختيار واحد فقط من دبلوماسييها للمشاركة بالتواجد داخل القاعة التى ينعقد فيها المجلس، حيث تم اختيار أكبر قاعات المقر لهذا الغرض لمراعاة التباعد بين المشاركين، وعلى أن يتابع المعنيون في البعثات ما يجري داخل المجلس عبر نظام الفيديو الخاص بالمنظمة الدولية.


الأمم المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

جنيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة