"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

كتب محمد السيد

أعلن جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إعداد المجلس كود خاص بالبرامج الطبية، مضيفا أنه سيتم مناقشة الكود في المجلس خلال الأيام القادمة وأن المجلس قرر مخاطبة نقابة الأطباء لمناقشة الكود.

وأضاف جمال شوقى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من الكود هو ضبط الفوضى العارمة فيما يخص البرامج الطبية وإلزام القنوات الفضائية بتطبيق المعايير الصادرة عن المجلس بشكل صارم ومنع الخلط بين الإعلام والإعلان، مشيرا الى أن الكود يتضمن نحو 10 شروط ومواصفات تلتزم بها جميع البرامج الطبية احتراما لحقوق المشاهدين وإنهاء مهزلة التدليس عليه.

وأشار جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الكود يراعى مواثيق الشرف الصادرة عن نقابة الأطباء والقواعد والضوابط والقوانين المطبقة لوزارة الصحة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وضع من قبل عددا من الضوابط والمعايير لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك فى إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره.



ويرصد "اليوم السابع" 9 معايير بشأن عمل البرامج الطبية فيما يلى:

- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.