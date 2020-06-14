اليوم السابع
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اسعار اللحوم اليوم بالاسواق .. 110 للكندوز و 130 للضان

الأحد، 14 يونيو 2020 06:00 ص
اسعار اللحوم اليوم بالاسواق .. 110 للكندوز و 130 للضان منافذ بيع اللحوم
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 -6-2020  استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى فى ظل الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تفاديا لمخاطر انتشار فيروس كورونا ، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 150جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 120- 150جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-140 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130و حتى 160جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
 
و الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من ال10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق . 
 
و كان الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.
 
كما وجه المصيلحى ، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
 
 

اسعار اللحوم اليوم

اخبار اقتصاد

اسعار اللحوم

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