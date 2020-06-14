استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

استقر سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 14 يونيو، وذلك فى ظل الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على المعدن النفيس، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 778 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام.



عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب 6224 جنيها.



أوقية الذهب 1430 دولار.

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفه التجارية، إن وضع مبيعات الذهب متأثرة سلبا من منذ أول العام الحالى وليس بعد جائحه كورونا فقط ولكنها فى الوضع الحالى زادت من ضعف المبيعات وذلك بسبب قلة عدد ساعات العمل فى محلات بيع الذهب،كما أن الشراء فى مصر الذى ينقسم إلى عدة اقسام منها شراء الشبكه ، الشراء الاستثمارى ، الشراء للهدايا وأخيرا للسياحة.

واكد في تصريحات لـ"اليوم السابع: أن الشراء متوقف حاليا سواء كان للزواج او للهدايا لعدم وجود مناسبات وزيارات، أما الشراء للقطاع السياحى شبه متوقف وذلك كان يمثل 5 % من الطلب على السوق المحلى، وبالتالي كل هذه العوامل ادت الى انخفاض المبيعات .

أما عن الجزء الخاص بالشراء الاستثمارى فقال واصف، إن الوعى الاقتصادى للمواطن المصرى فى الشراء الاستثمارى للذهب ليس كافيا لمعرفه مواعيد بيع وشراء الذهب او معرفه نوع الذهب الذى يحتاج لشراءه ، لذلك فهى تؤثر على عوامل العرض والطلب فى السوق فالبتالى هناك انخفاض فى حجم الانتاج فى مصانع الذهب والورش وانخفاض فى حركة المبيعات.

وذكر واصف أن مصر استهلكت عام 2018نحو 23 طن ذهب تقريبا وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمى ، متوقعا أن يكون حجم الاستهلاك فى 2019 اقل من 2018 فى حدود 21 طن ذهب تقريبا، اما فى عام 2014 استهلكت مصر حوالى 30 طن ذهب وبمقارنة هذه السنوات نلاحظ تراجع استهلاك الذهب.

وأضاف، أن المواعيد الحالية للمحلات وبناءا على تعليمات رئيس الوزراء من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا فى معظم الأسواق وبعضها تغلق فى الخامسة مساءا ، مشيرا إلى التزام قطاع الذهب بتعليمات مجلس الوزراء التزاما كاملا ولم تسجل أى مخالفات لهذه القرارات.