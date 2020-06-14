استدعاء مجرى التحريات لسؤالة فى القبض على المتهم بقتل زوجته بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر، بإستدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته حرقا بالظاهر، بعدما أشعل النيران فى شقته وفر هاربا، وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الظاهر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن لمكان الحادث وتبين نشوب حريق التهم الشقة وعثر على جثة سيدة متفحمة، وتم إخماد النيران.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.