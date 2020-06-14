اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 م
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ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إيطاليا لـ 34345

الأحد، 14 يونيو 2020 06:34 م
ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إيطاليا لـ 34345 محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 44 حالة اليوم الأحد، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 338 حالة.

وأضافت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير يبلغ الآن 34345 حالة في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 236989 حالة في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

ولا تزال منطقة لومبارديا الشمالية، التي كانت بؤرة تفشي المرض الأولى في إيطاليا، هي الأكثر تضررا من بين 20 منطقة في إيطاليا إذ جرى تسجيل 244 حالة إصابة جديدة فيها من إجمالي 338 اليوم الأحد.


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