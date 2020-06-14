ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى باكستان لـ 139 ألفا و230 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 139 ألفا و230 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 51 حالات إصابة جديدة بالفيروس فى إقليم "جيلجيت - بالتستان"، و771 حالة بالعاصمة "إسلام أباد"، و30 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2632 حالة، بعد تسجيل حالات وفاة جديدة في "إسلام أباد" وإقليم "آزاد جامو وكشمير".
وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أعلن أمس السبت، أن حكومته قررت عدم فرض إجراءات إغلاق عام شاملة جميع أنحاء البلاد لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن تفرض إغلاق مُحدد لمناطق مُعينة.
وأغلقت السلطات الباكستانية اليوم نحو 1300 منطقة يتفشى فيها فيروس كوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد بعد تسجيلها أكبر عدد من الإصابات اليومية خلال 24 ساعة بلغ 6472 إصابة جديدة.
وقال خان - حسب ما نقلته صحيفة (دون) الباكستانية - إنه بعد إجراء الأبحاث اللازمة قررت الحكومة عدم فرض الإغلاق العام على أن يتم إغلاق المناطق التي يتفشى فيها الفيروس، نظرا لأن الشرطة والحكومة لا يمكنهم تحمل التكلفة الاقتصادية للإغلاق العام.
وأوضح أن بعض دول جنوب آسيا كان حمل الإغلاق العام يقع على كاهل الفقراء الذين يعتمدون في حياتهم على الأجر اليومي، مشددا على أن "الدول مثلنا الخيار الوحيد أمامها هو إغلاق ذكي لا يقع حمله على عاتق الفقراء".
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